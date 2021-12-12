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Семак объяснил замены Вендела и Малкома в матче с «Динамо»

Семак объяснил замены Вендела и Малкома в матче с «Динамо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о заменах футболистов санкт-петербургского клуба Вендела и Малкома в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).

«У Малкома повреждение связок голеностопного сустава, у Вендела повреждение задней поверхности мышцы бедра», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Благодаря этому результату санкт-петербургский «Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).

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