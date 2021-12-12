Лещенко: верю, что «Динамо» поборется за титул. С «Зенитом» был хороший матч

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» (1:1).

«Здорово, что полный стадион был! Арена обживается, людям интересно. «Динамо» делает всё для того, чтобы было очень круто. Команда развивается как футбольное общество.



Качество игры было разным в двух таймах. В первом тайме мы проиграли. Возможно, это была тактика Шварца, чтобы распределить силы. Во втором тайме выигрывали подборы, напрягали. Повезло, что ушли с поля Малком и Вендел. Очень рад за «Динамо». Идёт позитивное строительство команды, всё тактически грамотно. Это был хороший матч.



Хочется верить, что «Динамо» поборется за чемпионство. Но всё зависит от того, сколько очков будет терять команда. Если закончим в тройке, то это будет неожиданно хороший результат», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.