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Нереализованный пенальти и два гола — в видеообзоре матча «Динамо» — «Зенит»

Нереализованный пенальти и два гола — в видеообзоре матча «Динамо» — «Зенит»
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Сегодня, 12 декабря, московское «Динамо» встречалось с санкт-петербургским «Зенитом». Центральный матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала авторитетная бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

На 10-й минуте матча «Зенит» получил право исполнить пенальти, но Клаудиньо не реализовал этот 11-метровый удар. Бразильский полузащитник реабилитировался за незабитый пенальти уже на 34-й минуте. «Динамо» сравняло счёт на 72-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Дмитрий Скопинцев. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Зенит» набрал 38 очков за 18 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги перед зимней паузой в сезоне. Московское «Динамо» (36) – на второй позиции.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Запись можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».

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