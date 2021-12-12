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«Зенит» спасал матч без Дзюбы, «Динамо» вспоминало Юрия Никулина. Лучшие фото матча

«Зенит» спасал матч без Дзюбы, «Динамо» вспоминало Юрия Никулина. Лучшие фото матча
«Зенит» сыграл вничью с «Динамо»
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12 декабря московское «Динамо» встречалось с санкт-петербургским «Зенитом». Центральный матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала авторитетная бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

На 10-й минуте матча «Зенит» получил право исполнить пенальти, но Клаудиньо не реализовал этот 11-метровый удар. Бразильский полузащитник реабилитировался за незабитый пенальти уже на 34-й минуте. «Динамо» сравняло счёт на 72-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Дмитрий Скопинцев. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).

«Непростая игра для нас сложилась, учитывая потери и погодные условия. Первый тайм был хороший в нашем исполнении, во втором тайме вынужденные замены повлияли на ход матча. За игру ребятам спасибо, немного жалко, что не смогли победить. Ребята уйдут на заслуженный отдых и будем готовиться к еврокубкам и оставшимся матчам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Зенит» набрал 38 очков за 18 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги перед зимней паузой в сезоне. Московское «Динамо» (36) – на второй позиции.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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