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Широков: «Динамо» не оправдало ожидания. На удивление плохой матч

Широков: «Динамо» не оправдало ожидания. На удивление плохой матч
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Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).

«Динамо» не оправдало мои ожидания. На удивление плохой матч провели. В первом тайме их полностью переиграли, во втором тайме замены «Зенита» усилили игру «Динамо», потому что у питерцев перестала получаться контригра. Я не помню моментов у москвичей», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Благодаря этому результату санкт-петербургский «Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).

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