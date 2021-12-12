Широков: матч показал, что есть «Зенит» и все остальные. У них нет конкурентов

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1) высказался о конкуренции в российском чемпионате.

«Если бы была ничья, но при другом уровне футбола от «Динамо» — это для них было бы лучше. А такая игра может только в минус для них сыграть.



Матч показал, что есть «Зенит», потом «Динамо», а потом — все остальные. Сейчас у них ослабленный состав, а они всё равно были на голову сильнее в первом тайме. Катком по «Спартаку» проехались. У них нет конкурентов», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Благодаря этому результату санкт-петербургский «Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).