Ал. Мостовой: в первом тайме «Динамо» почувствовало команду выше уровнем и растерялось

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничью в матче 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (1:1).
«Фаворита не было: свои преимущества у «Динамо», свои — у «Зенита». Если детально разбирать, то первый тайм был полностью за петербуржцами, а второй — за «Динамо». Они почувствовали, что такое команда выше уровнем, в первом тайме. Сначала растерялись, не знали, что делать. Когда терять было нечего, плюс сыграли замены «Зенита», «Динамо» выровняло игру и имело неплохие подходы. А так, счёт по игре.
Конечно, травмы у игроков «Зенита» сказались, особенно во втором тайме. Интрига за чемпионство сохранилась. Наверняка ещё кто-то подтянется, «Зенит» тоже будет терять очки», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 12 декабря 2021
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