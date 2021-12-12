Ал. Мостовой: в первом тайме «Динамо» почувствовало команду выше уровнем и растерялось

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничью в матче 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (1:1).



«Фаворита не было: свои преимущества у «Динамо», свои — у «Зенита». Если детально разбирать, то первый тайм был полностью за петербуржцами, а второй — за «Динамо». Они почувствовали, что такое команда выше уровнем, в первом тайме. Сначала растерялись, не знали, что делать. Когда терять было нечего, плюс сыграли замены «Зенита», «Динамо» выровняло игру и имело неплохие подходы. А так, счёт по игре.



Конечно, травмы у игроков «Зенита» сказались, особенно во втором тайме. Интрига за чемпионство сохранилась. Наверняка ещё кто-то подтянется, «Зенит» тоже будет терять очки», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.