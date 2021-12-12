Клаудиньо: «Зенит» огорчён из-за ничьей, мы создали больше моментов, чем «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ничью в матче РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Мы огорчены тем, что сыграли вничью, потому что ехали в Москву за победой. При этом мы прекрасно знали, что «Динамо» — сильная команда и обыграть её на выезде будет сложно. Тем не менее ничья — это набранное очко, оно точно так же важно для нас, потому что поможет в нашей борьбе в чемпионате.



Думаю, что мы создали больше моментов, чем «Динамо». К сожалению, не удалось реализовать пенальти, но потом я всё-таки смог отличиться, мы вели в счёте и доминировали. К сожалению, во втором тайме пропустили гол, но всё же я считаю, что победу мы заслужили больше.



Я всегда стараюсь прилагать максимум усилий, чтобы помочь команде. Сегодня статус игры был таким, что я понимал, что от меня требуется ещё большая самоотдача, и пытался успевать везде. Обещаю всем, что продолжу работать ещё больше, чтобы стать ещё сильнее.



Сейчас нужно хорошенько отдохнуть, разгрузить голову и продолжить в том же духе, чтобы выполнить нашу цель», — цитирует бразильца сайт «Зенита».