Клаудиньо: «Зенит» огорчён из-за ничьей, мы создали больше моментов, чем «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ничью в матче РПЛ с «Динамо» (1:1).
«Мы огорчены тем, что сыграли вничью, потому что ехали в Москву за победой. При этом мы прекрасно знали, что «Динамо» — сильная команда и обыграть её на выезде будет сложно. Тем не менее ничья — это набранное очко, оно точно так же важно для нас, потому что поможет в нашей борьбе в чемпионате.
Думаю, что мы создали больше моментов, чем «Динамо». К сожалению, не удалось реализовать пенальти, но потом я всё-таки смог отличиться, мы вели в счёте и доминировали. К сожалению, во втором тайме пропустили гол, но всё же я считаю, что победу мы заслужили больше.
Я всегда стараюсь прилагать максимум усилий, чтобы помочь команде. Сегодня статус игры был таким, что я понимал, что от меня требуется ещё большая самоотдача, и пытался успевать везде. Обещаю всем, что продолжу работать ещё больше, чтобы стать ещё сильнее.
Сейчас нужно хорошенько отдохнуть, разгрузить голову и продолжить в том же духе, чтобы выполнить нашу цель», — цитирует бразильца сайт «Зенита».
- 12 декабря 2021
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