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«Зенит» уходил лидером РПЛ на зимний перерыв в каждом из 4 сезонов при Семаке

«Зенит» уходил лидером РПЛ на зимний перерыв в каждом из 4 сезонов при Семаке
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Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в гостевом матче 18-го тура РПЛ. Команда Сергея Семака вне зависимости от исхода оставшихся матчей тура уйдёт на зимнюю паузу лидером чемпионата.

Семак возглавил команду летом 2018 года. В трёх первых сезонах команда под его руководством также уходила лидером на зимнюю паузу в чемпионате. В первом сезоне команда набрала 34 очка и опережала «Краснодар» на один балл. В следующем — 45 очков в 19 матчах (отрыв 10 очков от того же «Краснодара»). В последнем сезоне «Зенит» набрал 41 очко в 19 турах и опережал ЦСКА на четыре очка.

Сейчас «Зенит» опережает «Динамо» на два очка. В первом туре после зимней паузы «Зенит» сыграет дома с казанским «Рубином».

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