«Локомотив» — «Уфа». Стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ

«Локомотив» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Баринов, Рыбчинский, Бабкин, Марадишвили, Зинович, Керк, Смолов.
Запасные: Савин, Чёрный, Тикнизян, Борисенко, Бека-Бека, Лисакович.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Ботака-Иобома, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Милетич.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Йокич, Голубев, Саплинов, Ахатов.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. В роли ассистентов выступят Дмитрий Жвакин и Дмитрий Ермаков. Резервный судья — Роман Сафьян. За VAR будет отвечать Виталий Мешков.
«Локомотив» набрал 25 очков за 17 матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по футболу. «Уфа» (16) – на 15-й позиции.
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