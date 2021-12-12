«Вильярреал» уверенно обыграл «Райо Вальекано» в матче 17-го тура Примеры

Сегодня, 12 декабря, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 17-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился защитник Айсса Манди, ему ассистировал Даниэль Парехо.
Через четыре минуты форвард Жерар Морено реализовал пенальти в ворота «Райо Вальекано».
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Марио Мелеро. Ему помогали ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервный рефери – Карлос Кальдеринья Павон.
После 17 сыгранных туров в испанской Примере «Райо Вальекано» располагается на 6-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 27 очков. «Вильярреал» за 16 матчей набрал 19 очков, команда находится на 13-м месте в таблице.
- 12 декабря 2021
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