«Вильярреал» уверенно обыграл «Райо Вальекано» в матче 17-го тура Примеры

Сегодня, 12 декабря, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 17-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился защитник Айсса Манди, ему ассистировал Даниэль Парехо.

Манди открывает счёт в матче:

Через четыре минуты форвард Жерар Морено реализовал пенальти в ворота «Райо Вальекано».

Гол Морено:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Марио Мелеро. Ему помогали ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервный рефери – Карлос Кальдеринья Павон.



После 17 сыгранных туров в испанской Примере «Райо Вальекано» располагается на 6-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 27 очков. «Вильярреал» за 16 матчей набрал 19 очков, команда находится на 13-м месте в таблице.