Сёмин отреагировал на первый гол Миранчука в сезоне за «Аталанту»

Российский специалист Юрий Сёмин, работавший с полузащитником Алексеем Миранчуком в «Локомотиве», отреагировал на его гол в составе «Аталанты» в ворота «Вероны» в 17-м туре итальянской Серии А.
«У Миранчука и раньше были результативные действия. Здесь важнее, что он, видимо, показал на тренировках, что заслужил место в старте. Надо продолжать. Это только одна игра, не нужно никаких фейерверков, а продолжать работать. Дай бог, чтобы так продолжал», — рассказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
26-летний Миранчук ранее в нынешнем сезоне выходил за «Аталанту» в матчах лишь со скамейки запасных. На его счету 195 минут в семи встречах чемпионата Италии. Также Миранчук дважды сыграл в Лиге чемпионов и отдал голевую передачу.
- 12 декабря 2021
-
19:05
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:40
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:27
-
18:21
-
18:06
-
18:01
-
17:54
-
17:52
-
17:52
-
17:48
-
17:44
-
17:37
-
17:30
-
17:29
-
17:29
-
17:20
-
17:18
-
17:12
-
17:08
-
17:00
-
16:55
-
16:51
-
16:48
-
16:42
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:31
-
16:30