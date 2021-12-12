Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин отреагировал на первый гол Миранчука в сезоне за «Аталанту»

Сёмин отреагировал на первый гол Миранчука в сезоне за «Аталанту»
Комментарии

Российский специалист Юрий Сёмин, работавший с полузащитником Алексеем Миранчуком в «Локомотиве», отреагировал на его гол в составе «Аталанты» в ворота «Вероны» в 17-м туре итальянской Серии А.

«У Миранчука и раньше были результативные действия. Здесь важнее, что он, видимо, показал на тренировках, что заслужил место в старте. Надо продолжать. Это только одна игра, не нужно никаких фейерверков, а продолжать работать. Дай бог, чтобы так продолжал», — рассказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

26-летний Миранчук ранее в нынешнем сезоне выходил за «Аталанту» в матчах лишь со скамейки запасных. На его счету 195 минут в семи встречах чемпионата Италии. Также Миранчук дважды сыграл в Лиге чемпионов и отдал голевую передачу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021