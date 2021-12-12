Сёмин отреагировал на первый гол Миранчука в сезоне за «Аталанту»

Российский специалист Юрий Сёмин, работавший с полузащитником Алексеем Миранчуком в «Локомотиве», отреагировал на его гол в составе «Аталанты» в ворота «Вероны» в 17-м туре итальянской Серии А.



«У Миранчука и раньше были результативные действия. Здесь важнее, что он, видимо, показал на тренировках, что заслужил место в старте. Надо продолжать. Это только одна игра, не нужно никаких фейерверков, а продолжать работать. Дай бог, чтобы так продолжал», — рассказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



26-летний Миранчук ранее в нынешнем сезоне выходил за «Аталанту» в матчах лишь со скамейки запасных. На его счету 195 минут в семи встречах чемпионата Италии. Также Миранчук дважды сыграл в Лиге чемпионов и отдал голевую передачу.