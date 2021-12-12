В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о переходе в клуб белорусского вратаря

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на информацию о возможном переходе в команду вратаря БАТЭ Дениса Щербицкого.



«В «Крыльях» очень хорошо укомплектована вратарская позиция. Вместе с тем есть молодые ребята — Тимченко и Бельтюков. Информация о переходе Дениса Щербицкого не соответствует действительности», — цитирует Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



25-летний Щербицкий — воспитанник БАТЭ. В нынешнем сезоне вратарь ни разу не выходил на поле. Контракт футболиста истекает в конце 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 400 тыс. На счету Щербицкого также один матч в составе сборной Беларуси.



«Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (22) — на 10-м месте.