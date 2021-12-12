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«Ахмат» разгромил «Химки», забив три гола с пенальти

«Ахмат» разгромил «Химки», забив три гола с пенальти
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«Ахмат» одержал победу над «Химками» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Первые три гола в матче «Ахмат» забил с пенальти: дублем отличился Артём Тимофеев, ещё один 11-метровый реализовал Мохамед Конате. На 65-й минуте Конате также оформил дубль, выскочив на пас из глубины и пробив в правую девятку. На 67-й минуте «Химки» отыграли один мяч: Александр Долгов пробил с острого угла, вратарь и защитник запутались на линии ворот, позволив Александру Трошечкину добить мяч в пустой створ.

«Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. «Химки» с 14 баллами остались на последнем месте.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
12 декабря 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Тимофеев – 19' (пен)   2:0 Тимофеев – 45+4' (пен)   3:0 Конате – 50' (пен)   4:0 Конате – 65'   4:1 Трошечкин – 67'
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