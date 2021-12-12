«Ахмат» разгромил «Химки», забив три гола с пенальти
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«Ахмат» одержал победу над «Химками» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Первые три гола в матче «Ахмат» забил с пенальти: дублем отличился Артём Тимофеев, ещё один 11-метровый реализовал Мохамед Конате. На 65-й минуте Конате также оформил дубль, выскочив на пас из глубины и пробив в правую девятку. На 67-й минуте «Химки» отыграли один мяч: Александр Долгов пробил с острого угла, вратарь и защитник запутались на линии ворот, позволив Александру Трошечкину добить мяч в пустой створ.
«Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. «Химки» с 14 баллами остались на последнем месте.
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