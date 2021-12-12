Дзюба выступил с заявлением на фоне новостей об его отдыхе на Мальдивах

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил футболистов клуба за игру в матче с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга сохранила за собой первую строчку турнирной таблицы на зимнюю паузу.
«Трудный год, травмы, но, надеюсь, скоро вернусь с новыми силами. Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с лондонцами выбила, и уехал восстанавливаться. Всех люблю, парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами. Горжусь командой!», — написал Дзюба в «Инстаграме».
Дзюба не принимал участия в матче с «Динамо» из-за травмы, полученной в игре с «Челси» (3:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В 2021 году форвард сыграл в 43 матчах за клуб и сборную России, в которых забил 23 гола и отдал 10 голевых передач.
- 12 декабря 2021
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