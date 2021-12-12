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«Осасуна» — «Барселона»: Нико Гонсалес вывел каталонцев вперёд

«Осасуна» — «Барселона»: Нико Гонсалес вывел каталонцев вперёд
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Сегодня, 12 декабря, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне проходит матч 17-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Барселона».

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился полузащитник каталонцев Нико Гонсалес, ему ассистировал Гави.

Гол Гонсалеса:

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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогают ему ассистенты Хуан Юсте Хименес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери — Горка Этайо Эррера.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» — «Барселона».

«Барселона» набрала 23 очка в 15 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Осасуна» (21) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», набравший 39 очков в 16 играх. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

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