«Осасуна» — «Барселона»: Гарсия сравнял счёт в матче

Сегодня, 12 декабря, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне проходит матч 17-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Барселона».



На 14-й минуте гол в ворота сине-гранатовых забил защитник Давид Гарсия, результативную передачу сделал Хон Монкайола. Ранее на 12-й минуте отличился полузащитник каталонцев Нико Гонсалес, ему ассистировал Гави.

Гол Гарсии:

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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогают ему ассистенты Хуан Юсте Хименес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери — Горка Этайо Эррера.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» — «Барселона».



«Барселона» набрала 23 очка в 15 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Осасуна» (21) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», набравший 39 очков в 16 играх. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».