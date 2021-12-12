«Лестер» разгромил «Ньюкасл» со счётом 4:0, Тилеманс оформил дубль

Сегодня, 12 декабря, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 38-й минуте пенальти в ворота «сорок» реализовал полузащитник Юри Тилеманс.

Тилеманс открывает счёт в матче:

На 57-й минуте нападающий Патсон Дака удвоил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Харви Барнс.

Дака забивает в ворота «Ньюкасла»:

На 81-й минуте Тилеманс оформил дубль и довёл счёт до разгромного, ассист записал на свой счёт Джеймс Мэддисон.

Второй гол Тилеманса в матче:

Через четыре минуты Мэддисон сам забил, результативную передачу сделал Дака.

Гол Мэддисона:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Иан Хассин. Резервный рефери — Энтони Тейлор.