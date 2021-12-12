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«Бёрнли» и «Вест Хэм» не выявили победителя в матче 16-го тура АПЛ

«Бёрнли» и «Вест Хэм» не выявили победителя в матче 16-го тура АПЛ
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Сегодня, 12 декабря, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Команды сыграли вничью – 0:0.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогали ему ассистенты Даррен Кэнн и Ричард Уэст. Резервный рефери — Крейг Поусон.

«Вест Хэм Юнайтед» набрал 28 очков в 16 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (11) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

В 17 туре АПЛ «Бёрнли» примет дома «Уотфорд», а «Вест Хэм» сыграет на выезде с «Арсеналом». Обе встречи состоятся 15 декабря.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
12 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Комментарии
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