«Реал» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 12 декабря, состоится матч «Реал» — «Атлетико». Встреча 17-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Атлетико».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Рубен Руйперес Марин.



«Реал» набрал 39 очков в 16 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетико» за 15 матчей набрал 29 очков, «матрасники» располагаются на 4-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

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