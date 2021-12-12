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Новиков: после зимней паузы будет битва за чемпионство, «Динамо» сможет бороться

Новиков: после зимней паузы будет битва за чемпионство, «Динамо» сможет бороться
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Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мыслями о ничьей бело-голубых с «Зенитом» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

«Закономерный исход матча. В первом тайме лучше выглядел «Зенит», а во втором — «Динамо». Не удивлён такому результату. Однако «Динамо» всё равно сможет бороться за чемпионство вне зависимости от исхода сегодняшнего матча. Было понятно, что ещё 12 игр впереди. Можно как потерять, так и набрать очки во второй половине сезона. После зимней паузы уже будем наблюдать битву за чемпионство», — цитирует Новикова «Спорт-экспресс».

«Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).

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