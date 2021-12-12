Педри: играть с Месси было воплощением мечты, он — легенда для фанатов «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал об отношении к бывшему одноклубнику, нападающему Лионелю Месси, который в данный момент играет за «Пари Сен-Жермен».



«Играть с ним было воплощением мечты. Мне было три года, когда он выиграл награду Golden Boy. Для болельщиков «Барселоны» он всегда будет легендой, а для меня большая честь получать его советы. Какой молодой игрок отказался бы от совета от такого монстра?



Он сказал, чтобы я никогда не сдавался. Если кто-то вроде него говорит тебе подобное в 17 лет, что остаётся, помня о том, что всего несколько недель назад ты играл за Месси на PlayStation? Только одно — послушаться. И вот я здесь», — цитирует Педри Football Espana с ссылкой на Tuttosport.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:

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