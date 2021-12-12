«Можно было не ставить». Воронин — о пенальти в игре с «Зенитом»

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в 18-м туре РПЛ.



«Первый тайм соперник был лучше, «Зенит» контролировал мяч, хотя у них не было 100% моментов. Во втором тайме мы их переиграли, создали больше моментов. Было ощущение, что можем забить второй. Но результат закономерен и абсолютно нормальный.



Посмотрели момент с пенальти — было касание, но игрок «Зенита» сам коснулся ноги Скопинцева, а Дима пытался контакта избежать. Считаю, что можно было и не ставить», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



«Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).