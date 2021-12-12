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Воронин сравнил полузащитника «Зенита» Клаудиньо с Фигаро

Воронин сравнил полузащитника «Зенита» Клаудиньо с Фигаро
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Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о полузащитнике «Зенита» Клаудиньо после очной игры команд в 18-м туре РПЛ (1:1).

«Клаудиньо на сегодняшний день лучший игрок РПЛ, всю игру делает в «Зените». Вендел и Малком тоже делают погоду, ведут команду. Большая разница, когда они ушли с поля. Клаудиньо везде, он как Фигаро — то здесь, то там. Везде успевает. Таких игроков в России давно не было.

Заранее знали, что Азмун не будет играть. Он супернападающий, но без него «Зенит» хорошо справлялся», — цитирует Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

24-летний Клаудиньо в начале матча не забил пенальти, но затем замкнул передачу от Вячеслава Караваева, открыв счёт в игре. «Зенит» ушёл на зимний перерыв лидером РПЛ.

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