Воронин сравнил полузащитника «Зенита» Клаудиньо с Фигаро

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о полузащитнике «Зенита» Клаудиньо после очной игры команд в 18-м туре РПЛ (1:1).



«Клаудиньо на сегодняшний день лучший игрок РПЛ, всю игру делает в «Зените». Вендел и Малком тоже делают погоду, ведут команду. Большая разница, когда они ушли с поля. Клаудиньо везде, он как Фигаро — то здесь, то там. Везде успевает. Таких игроков в России давно не было.



Заранее знали, что Азмун не будет играть. Он супернападающий, но без него «Зенит» хорошо справлялся», — цитирует Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



24-летний Клаудиньо в начале матча не забил пенальти, но затем замкнул передачу от Вячеслава Караваева, открыв счёт в игре. «Зенит» ушёл на зимний перерыв лидером РПЛ.