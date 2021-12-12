Гасперини — о Миранчуке: проблема, что он играет на одной позиции с Иличичем и Малиновским
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча с «Вероной» (2:1) в 17-м туре итальянской Серии А отметил глубину своего состава.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился в стартовом составе команды впервые за 85 дней и помог добыть три очка, забив первый гол в нынешнем сезоне.
«Я не перестаю повторять, что у нас все хороши. Если не играют Пессина или Демираль, я могу выпустить Джимсити или Пашалича.
Сегодня отлично сыграл Миранчук. Проблема в том, что он любит играть на той же позиции, что и Малиновский с Иличичем. Это наша ошибка при комплектации состава. Но у нас сплочённая группа, и сегодня мы одержали большую победу», — приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.
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