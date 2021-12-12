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Воронин ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»

Воронин ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»
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Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о возможном продлении контракта с командой.

«Со мной пока никто не разговаривал о продлении контракта. Сначала контракт должен подписать главный тренер. Не думаю, что сначала будут предлагать подписать контракт помощникам. Если главный тренер доволен и захочет, чтобы тренерский штаб остался с ним, начнутся разговоры с нами», — приводит слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

42-летний Воронин работает в московском клубе с 14 октября 2020 года. Украинский специалист пришёл в команду вместе с главным тренером Сандро Шварцем.

Московское «Динамо», набрав 36 очков, финишировало в первой части РПЛ на второй позиции. Сейчас в чемпионате наступает зимняя пауза.

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