Воронин рассказал, кто из игроков «Динамо» прогрессировал больше остальных

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о прогрессе команды и игроков.



«Если брать даже последние полгода, то «Динамо» прибавило с начала сезона. С того момента, как мы пришли, Сандро всё время бил в одну точку, он знает, чего он хочет. Мы каждый день работаем, все видят результат. Результат налицо, видна тренерская работа, рисунок игры, как команда играет.



Грулёв прогрессировал больше всех, особенно последние три месяца. Очень рад за него, он очень сильно прибавил. Вячеслав начинал на скамейке, а сейчас является одним из лидеров команды и доказывает это каждую игру. Каждый игрок где-то в чём-то добавил. Ребята знают, чего мы от них ждём и хотим. Они видят, что всё возможно и реально. Слава богу, что всё так идёт. Надеемся, что сейчас быстро пройдёт отпуск, потом будут тяжёлые сборы, будут два насыщенных месяца. Только вперёд! Дороги назад нет», — цитирует Воронина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.