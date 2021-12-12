«Локомотив» одолел «Уфу» благодаря голам Марадишвили и Керка
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«Локомотив» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 71-й минуте Фёдор Смолов с левого края вошёл в штрафную и пробил низом, Константин Марадишвили сыграл на подборе и хлёстко зарядил в верхний угол — Александр Беленов не дотянулся. Через три минуты Дмитрий Рыбчинский влетел в штрафную, на рывке ушёл от Филипа Мрзляка и прострелил во вратарскую — Гирано Керк подстроился и пяткой переправил мяч в сетку.
«Локомотив» прервал серию из пяти поражений подряд и семи матчей без побед. Москвичи набрали 28 очков и идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (16) осталась на 15-й строчке.
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