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«Локомотив» прервал серию из пяти поражений подряд во всех турнирах

«Локомотив» прервал серию из пяти поражений подряд во всех турнирах
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«Локомотив» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голы забивали Константин Марадишвили и Гирано Керк.

Таким образом, подопечные Маркуса Гисдоля прервали серию из пяти поражений подряд и семи матчей без побед во всех турнирах. Ранее «Локо» проиграл «Марселю» (0:1), «Уралу» (0:1), тульскому «Арсеналу» (1:3), «Лацио» (0:3) и «Ахмату» (1:2), а также сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) и «Галатасараем» (1:1). До сегодняшнего дня железнодорожники последний раз побеждали 30 октября в матче с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Локомотив» набрал 28 очков и идёт на пятом месте в турнирной таблице российского чемпионата.

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