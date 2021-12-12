«Шахтёр» лидирует в чемпионате Украины после первой части сезона
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В чемпионате Украины завершается первая часть сезона. На зимний перерыв в статусе лидера турнирной таблицы ушёл донецкий «Шахтёр».
В 18-м туре Премьер-лиги команда итальянского специалиста Роберто Де Дзерби на выезде одержала волевую победу над «Александрией» (2:1), а киевское «Динамо» не сумело обыграть «Зарю» (1:1) в домашних стенах. Таким образом, по итогам первой части сезона у «Шахтёра» 47 очков, а у «Динамо» — 45.
Третье место в таблице занимает «Днепр-1», набравший 40 баллов.
Напомним, «Шахтёр» и «Динамо» неудачно провели еврокубковый сезон-2021/2022. Донецкая команда стала последней в группе Лиги чемпионов с «Реалом», «Интером» и «Шерифом», а киевляне финишировали на четвёртом месте в квартете с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой».
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