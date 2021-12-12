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Пике: «Барселоне» срочно нужна победа, мы в критической ситуации

Пике: «Барселоне» срочно нужна победа, мы в критической ситуации
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о ничейном результате в матче 17-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:2).

«Нам срочно нужна победа, потому что мы понимаем, что ситуация критическая. Мы неплохо сыграли, но заработали только одно очко, а нам нужно набирать три из трёх.

Сейчас мы думаем о краткосрочных целях, о следующей игре. Если говорить о долгосрочных перспективах, клубная молодёжь ещё покажет себя.

Но сейчас нам нужно побеждать. Постепенно мы будем добиваться большего. Конечно, мы можем играть лучше, но в плане отношения к делу нам нельзя что-то предъявить. Игра и результаты придут», — цитирует Пике Mundo Deportivo.

После 16 сыгранных туров «Барселона» располагается на 8-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка.

Гол игрока «Осасуны» Авила, который лишил «Барселону» победы в матче:

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