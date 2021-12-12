Стукалов: я не видел разницы между «Уфой» и «Локомотивом»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:2) в 18-м туре РПЛ.
«Абсолютно равная игра. Я не видел разницы между «Уфой» и «Локомотивом». Но во втором тайме мы начали играть по разным правилам. Понятно, что индивидуальное мастерство у Марадишвили, вопросов к голу нет. Пытались отыграться, были моменты, но не смогли.
Красные карточки в игре с «Динамо»? Мы общаемся, показываем ребятам, что нельзя так играть. Понимали приблизительно, что будет.
У нас тяжёлый календарь. Первый круг начинали — почти все лидеры, первая пятёрка, второй круг тоже так начинаем. Естественно, нам нужно усиление. Но пока нет поддержки, нет помощи. Я бы не хотел вдаваться в детали и комментировать двух тренеров, Николича и Гисдоля, но результат вы видите сами», — передаёт слова Стукалова корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
- 12 декабря 2021
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