«Реал» и «Атлетико» объявили стартовые составы на мадридское дерби

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на матч 17-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Атлетико».
«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Жуниор, Бензема, Асенсио.
Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Иско, Камавинга, Вальверде, Васкес, Бэйл, Диас, Азар, Йович, Родриго.
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Кондогбиа, Льоренте, Карраско, Де Пауль, Коке, Корреа, Матеус, Гризманн.
Запасные: Леком, Камара, Лоди, Триппьер, Эррера, Лемар, Серрано, Феликс, Суарес.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Рубен Руйперес Марин.
- 12 декабря 2021
-
22:15
-
22:11
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:46
-
21:46
-
21:43
-
21:39
-
21:38
-
21:26
-
21:18
-
21:14
-
21:01
-
20:54
-
20:53
-
20:49
-
20:47
-
20:42
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:11
-
20:07
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:42
-
19:36
-
19:31
-
19:22