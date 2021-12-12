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«Реал» и «Атлетико» объявили стартовые составы на мадридское дерби

«Реал» и «Атлетико» объявили стартовые составы на мадридское дерби
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Стали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на матч 17-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Атлетико».

«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Жуниор, Бензема, Асенсио.

Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Иско, Камавинга, Вальверде, Васкес, Бэйл, Диас, Азар, Йович, Родриго.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Кондогбиа, Льоренте, Карраско, Де Пауль, Коке, Корреа, Матеус, Гризманн.

Запасные: Леком, Камара, Лоди, Триппьер, Эррера, Лемар, Серрано, Феликс, Суарес.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Рубен Руйперес Марин.

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