«Реал» и «Атлетико» объявили стартовые составы на мадридское дерби

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на матч 17-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Атлетико».



«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Жуниор, Бензема, Асенсио.



Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Иско, Камавинга, Вальверде, Васкес, Бэйл, Диас, Азар, Йович, Родриго.



«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Кондогбиа, Льоренте, Карраско, Де Пауль, Коке, Корреа, Матеус, Гризманн.



Запасные: Леком, Камара, Лоди, Триппьер, Эррера, Лемар, Серрано, Феликс, Суарес.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Рубен Руйперес Марин.