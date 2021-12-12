Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на встречу 18-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ». «Чемпионат» проведёт текстовую-трансляцию встречи.
«ПСЖ»: Доннарумма, Бернат, Диалло, Маркиньос, Хакими, Гейе, Верратти, Вейналдум, Ди Мария, Мбаппе, Месси.
Запасные: Навас, Дагба, Керер, Рафинья, Эбимбе, Эррера, Данилу, Паредес, Икарди.
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Тчуамени, Фофана, Оливейра, Мартинш, Марипан, Дисаси, Диоп, Головин, Бен-Йеддер.
Запасные: Маецкий, Матацо, Матсима, Павлович, Якобс, Исидор, Жан Лукас, Боаду, Агилар.
Матч «ПСЖ» — «Монако» начнётся в 22:45 мск. Парижане после 17 матчей возглавляют турнирную таблицу с 42 очками. Монегаски (26) — восьмые.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.
- 12 декабря 2021
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