Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на встречу 18-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ». «Чемпионат» проведёт текстовую-трансляцию встречи.



«ПСЖ»: Доннарумма, Бернат, Диалло, Маркиньос, Хакими, Гейе, Верратти, Вейналдум, Ди Мария, Мбаппе, Месси.



Запасные: Навас, Дагба, Керер, Рафинья, Эбимбе, Эррера, Данилу, Паредес, Икарди.



«Монако»: Нюбель, Сидибе, Тчуамени, Фофана, Оливейра, Мартинш, Марипан, Дисаси, Диоп, Головин, Бен-Йеддер.



Запасные: Маецкий, Матацо, Матсима, Павлович, Якобс, Исидор, Жан Лукас, Боаду, Агилар.



Матч «ПСЖ» — «Монако» начнётся в 22:45 мск. Парижане после 17 матчей возглавляют турнирную таблицу с 42 очками. Монегаски (26) — восьмые.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.