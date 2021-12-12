Гисдоль: когда «Локомотив» будет полностью готов, покажем другой результат

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после матча с «Уфой» (2:0) в 18-м туре РПЛ подвёл итоги первой части сезона. Москвичи прервали серию из четырёх матчей без побед в чемпионате и занимают пятое место в таблице.
«У меня никогда не было до зимнего периода столько эмоций. Могу сослаться на статистику, что «Локомотив» задействовал больше всего игроков в этой части сезона. Одно это уже говорит о сложностях первого круга. Мне отрадно, что из этой ситуации мы вышли с такой победой.
Команда соберётся в середине января, будет обследование в Москве. Тренировочный лагерь в Испании, две недели. Надеюсь, что получится собрать полностью здоровую команду. И будем готовиться с большой радостью ко второй части чемпионата.
В течение последних недель проводилась работа, пришлось пойти на компромиссы. У нас не было достаточного количества тренировок. Когда команда будет полностью готова, мы покажем другой результат.
Хотел бы от имени команды принести слова благодарности всем болельщикам, это было сложное и непростое время для них. Мы сделаем всё, чтобы успешно отыграть второй круг, поэтому я ещё раз выражаю слова благодарности болельщикам, желаю им счастливого Рождества и счастливого Нового года. Всего лучшего нашим болельщикам», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
- 12 декабря 2021
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