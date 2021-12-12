Рыбус: с «Уфой» «Локомотив» радовался голам, будто выиграл Лигу чемпионов. Ждали победу

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал победу над «Уфой» (2:0) в 18-м туре РПЛ.



«Плохое время было после сборных. Долго ждали победы. Хорошо, что закончили год победно. Надо всем отдохнуть и с новыми силами дальше. Многое не получалось, были постоянные травмы. Давно не играем в составе, который был хотя бы в двух первых матчах при Маркусе. Настроение плохое после проигрышей, теряется уверенность. Надо забыть о футболе и отдохнуть.



Атмосфера хорошая, все друг друга поддерживают. Сегодня радовались после голов, будто выиграли Лигу чемпионов. Все этого ждали», — передает слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



По итогам матча с «Уфой» подопечные Маркуса Гисдоля прервали серию из пяти поражений подряд и семи матчей без побед во всех турнирах.