Рыбус: о Рангнике сложилось хорошее впечатление, а мои слова переврали неправильно

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус высказался о бывшем руководителе по спорту и развитию клуба Ральфе Рангнике, который сейчас работает исполняющим обязанности главного тренера в английском «Манчестер Юнайтед».



«Мои слова о Рангнике? Он не участвовал в тренировках, но был на поле. Он руководитель, хороший специалист. Видим сами, где он сейчас находится. У меня сложилось о нём хорошее впечатление. Моё интервью было в прямом эфире для радио, потом его переписали неправильно. В клубе никакой реакции не было», — приводит слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Ранее в СМИ появилось интервью Рыбуса, где он рассказывает об участии Рангника на тренировках, пресс-конференциях и других мероприятиях «Локомотива».

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