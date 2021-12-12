Рыбус: не слышал о Черчесове в сборной Польши. У нас хороший тренер

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус высказался об информации, согласно которой российский специалист Станислав Черчесов может возглавить национальную сборную Польши.



«У наших сборных будет хороший матч. Могли попасть на Италию, Португалию. Мы довольны жеребьёвкой, но всё покажет поле — 50/50. По поводу Черчесова в Польше ничего не слышал, у нас хороший тренер», — рассказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее появилась информация, что 58-летний Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши, которой в марте следующего года предстоит провести стыковой матч к чемпионату мира со сборной России. Черчесов руководил сборной России с 2016 по 2021 год, приведя команду к четвертьфиналу чемпионата мира.