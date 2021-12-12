Робертсон — о чемпионской гонке в АПЛ: у нас нет права на ошибку, соперники это понимают

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.
«Мы знаем, что у нас нет права на ошибку, и наши соперники тоже это понимают. Нам нужно стараться побеждать, поддерживать победный импульс.
«Манчестер Сити» играл до нас, мы знали, что они взяли важные три очка в матче с «Вулверхэмптоном», и было важно продолжить давить на них. К счастью, нам это удалось.
Мы и «Сити» уже боролись за чемпионство, а «Челси» с приходом Тухеля стал очень хорош. Они подумывают о титуле в этом сезоне», — цитирует Робертсона Liverpool Echo.
После 16 сыгранных туров в АПЛ «Манчестер Сити располагается на 1-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 38 очков. У «Ливерпуля» 37 очков, они на 2-м месте в таблице, «Челси» замыкает тройку, у них 36 очков.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла»:
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