Матч с «Эмполи» стал для Спаллетти 500-м в Серии А
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«Наполи» проиграл «Эмполи» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Для наставника «Наполи» Лучано Спаллетти эта игра стала 500-й в Серии А в его тренерской карьере, информирует Football Italia. До «Наполи», который он возглавил в мае этого года, 62-летний специалист в высшем дивизионе Италии тренировал «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Рому» и «Интер». В России он известен по работе с петербургским «Зенитом».
Добавим, что матч с «Эмполи» Спаллетти смотрел с трибуны. Тренера дисквалифицировали на два матча за споры с арбитром в игре 15-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:2).
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