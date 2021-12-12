Мбаппе забил 100-й гол за «ПСЖ» в чемпионате Франции

«ПСЖ» играет с «Монако» в 18-м туре французской Лиги 1. После первого тайма счёт 2:0 в пользу парижан, дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе. Один из голов он забил с пенальти.

Теперь у Мбаппе 100 голов в чемпионате Франции за «ПСЖ». Ещё 16 мячей он забил в составе «Монако». 22-летний футболист перебрался в клуб из столицы Франции в 2017 году. В этом сезоне у Мбаппе 9 голов и 8 голевых передач в Лиге 1.

Добавим, что в эпизоде со вторым голом в ворота «Монако» Мбаппе ассистировал его звёздный одноклубник Лионель Месси. Аргентинец выиграл «Золотой мяч» по итогам 2021 года, этот приз стал для Месси седьмым в карьере. В активе ближайшего преследователя Лео по количеству «Золотых мячей» — Криштиану Роналду — 5 наград.