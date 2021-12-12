Экс-игрок сборной Англии: Обамеянгу стоит отказаться от капитанской повязки в «Арсенале»

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор посоветовал форварду «Арсенала» Пьер-Эмерику Обамеянгу отказаться от капитанской повязки.



«Думаю, Артета правильно с ним обращается. Микель не так давно играл, поэтому он не собирается мириться с тем, что футболист делает то, что хочет, имеет собственные правила.



Возможно, Обамеянгу стоит отказаться от капитанской повязки. Ты можешь быть отличным капитаном на поле, но, если ты не делаешь правильных вещей вне его пределов, нельзя быть капитаном.



Однако, мне кажется, он не откажется от этого. Он, наверное, думает, что не сделал ничего плохого», — цитирует Агбонлахора talkSPORT.



Ранее главный тренер «канониров» Микель Артета рассказал, что Обамеянг не попал в состав на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» из-за дисциплинарного нарушения.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон»:

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