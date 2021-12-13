Смолов: спокойная ли атмосфера в команде? Не могу ответить на этот вопрос

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов отказался отвечать на вопрос о его взаимоотношениях с главным тренером команды Маркусом Гисдолем.



— Как складываются взаимоотношения с Гисдолем?

— Не могу ответить на этот вопрос.

— В команде спокойная атмосфера?

— Не могу ответить на этот вопрос.

— Наверняка видели высказывания бывших руководителей «Локомотива», которые говорят, что всех нужно отправить в отставку. Обращаете на это внимание?

— Нет.

— Но видели?

— Нет, — приводит слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Cалават Муртазин.



31-летний Смолов в 15 матчах РПЛ нынешнего сезона забил семь голов. Последний раз форвард отличался в игре 11-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2). Контракт футболиста истекает летом 2022 года.