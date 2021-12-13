Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Коринтиансе»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. В услугах 34-летнего игрока заинтересован «Коринтианс», сообщает Globo Esporte.



По информации источника, руководство бразильского клуба уже контактировало с братом футболиста, который по совместительству является его агентом.



Действующий контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2022 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 6 млн.



Напомним, Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги уругвайский форвард принял участие в 5 матчах и забил 1 гол. С 2008 года Кавани вызывается в национальную команду Уругвая.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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