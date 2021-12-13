«Интер» разгромил «Кальяри» и вышел на первое место в Серии А
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«Интер» одержал крупную победу над «Кальяри» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Дублем в составе команды Симоне Индзаги отметился Лаутаро Мартинес, по голу забили Хакан Чалханоглу и Алексис Санчес. Мартинес также мог отличиться с пенальти, но его удар в конце первого тайма отбил голкипер «Кальяри» Алессио Краньо.
«Интер» набрал 40 очков и вышел на первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, опередив «Милан» (39). У «Кальяри» 10 баллов, команда Вальтера Маццарри идёт 19-й.
В следующем туре Серии А «Интер» 17 декабря сыграет на выезде с «Салернитаной». «Кальяри» 18 декабря примет «Удинезе».
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