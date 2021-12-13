«Челси» продлит контракт с Силвой
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Защитник «Челси» Тьяго Силва в ближайшее время подпишет с командой новое соглашение до 2023 года. По сведениям, продление контракта с бразильским защитником — лишь вопрос времени. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Действующее соглашение 37-летнего Силвы с английским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Бразильский защитник выступает за команду с лета прошлого года. В текущем сезоне АПЛ Силва забил два гола и отдал голевую передачу.
«Челси» в 16 матчах чемпионата Англии набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Команда Томаса Тухеля в следующем туре сыграет с «Эвертоном» дома. В этом календарном году «Челси» также ждут матчи с «Вулверхэмптоном», «Брентфордом», «Астон Виллой» и «Брайтоном».
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