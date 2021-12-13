«Реал» одержал 10 побед подряд во всех турнирах с общим счётом 22:5

В ночь с 12 на 13 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 17-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Атлетико». Хозяева одержали победу – 2:0.
Для «Королевского клуба» эта победа стала уже 10-й кряду во всех соревнованиях – за этот период они забили 22 гола и пропустили лишь 5 мячей. При этом в последних 13 встречах они лишь раз сыграли вничью с «Осасуной» (0:0), а все остальные матчи были завершены победами.
«Реал» набрал 42 очка в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетико» за 16 матчей набрал 29 очков, «матрасники» располагаются на 4-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
Видео гола Асенсио в ворота «Атлетико» доступно на «Чемпионате».
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Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» завершил на первом месте, набрав 15 очков в 6 турах и обойдя такие команды, как «Интер» (10), молдавский «Шериф» (7) и донецкий «Шахтёр» (2).
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