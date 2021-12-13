«Для чего убирать Слуцкого? Не вижу смысла». Макаров — о неудачных результатах «Рубина»

23-летний полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о положении дел Леонида Слуцкого в «Рубине», под руководством которого он выступал за казанский клуб до минувшего лета.
«Болельщики просят убрать Слуцкого? Для чего убирать Слуцкого? Не вижу смысла. Команда новая: нужны сборы, чтобы пройти подготовку. Ребята должны понять установки. Думаю, во второй части сезона всё будет совсем по-другому. Так было и в прошлом чемпионате, когда я выступал за «Рубин», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, «Рубин» потерпел три поражения кряду в чемпионате России, подопечные Слуцкого одержали лишь две победы в последних 11 матчах. Казанцы занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 18 турах.
Выбери лучшего комментатора 2021 года! Голосование проходит совместно с Российской ассоциацией спортивных комментаторов на «Чемпионате» и в наших социальных сетях — VK и «Телеграм».
- 13 декабря 2021
-
11:46
-
11:41
-
11:33
-
11:27
-
11:25
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:42
-
10:41
-
10:31
-
10:22
-
10:16
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:49
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
08:30
-
08:11
-
07:41
-
07:15
-
06:57
-
05:22