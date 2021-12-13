«Для чего убирать Слуцкого? Не вижу смысла». Макаров — о неудачных результатах «Рубина»

23-летний полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о положении дел Леонида Слуцкого в «Рубине», под руководством которого он выступал за казанский клуб до минувшего лета.

«Болельщики просят убрать Слуцкого? Для чего убирать Слуцкого? Не вижу смысла. Команда новая: нужны сборы, чтобы пройти подготовку. Ребята должны понять установки. Думаю, во второй части сезона всё будет совсем по-другому. Так было и в прошлом чемпионате, когда я выступал за «Рубин», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, «Рубин» потерпел три поражения кряду в чемпионате России, подопечные Слуцкого одержали лишь две победы в последних 11 матчах. Казанцы занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 18 турах.

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