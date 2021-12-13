Быстров: Дзюба не псих, чтобы уезжать из «Зенита» в тёплые страны без разрешения

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался об отъезде на Мальдивы 33-летнего форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы, откуда появились фотографии нападающего незадолго до начала матча с московским «Динамо» (1:1) в 18-м туре чемпионата России.

«Дзюба же не псих, чтобы уезжать из «Зенита» без разрешения в тёплые страны? Наверное, это решение как-то согласовывалось с Семаком. В противном случае мы бы уже услышали, что к Дзюбе применили какие-то санкции», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, позже стало известно, что Дзюба не принимал участия в матче с «Динамо» из-за травмы, полученной в игре с «Челси» (3:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В 2021 году форвард сыграл в 43 матчах за клуб и сборную России, в которых забил 23 гола и отдал 10 голевых передач.

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