Анчелотти подвёл итоги победной игры в дерби с «Атлетико» в чемпионате Испании

62-летний итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», прокомментировал результат встречи 17-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (2:0).

«Не думаю, что сложившийся 8-очковый отрыв от преследователя в Ла Лиге можно ассоциировать с эффектом Анчелотти. В моём распоряжении есть команда, которая даёт мне спокойствие за результат, потому что я знаю, что они сделают в той или иной ситуации.

Нельзя не отметить, что мы значительно прибавили в игре в обороне. Мы не прессингуем высоко, так как с более низким блоком у нас больше возможности использовать атакующий потенциал в контратаке.

Выступление Модрича? Я поздравил его после игры, он произвёл потрясающее впечатление, что с мячом, что без него», — приводит слова Анчелотти Marca.

Бензема открыл счёт в матче с «Атлетико». Видео доступно на «Чемпионате».

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

«Реал» набрал 42 очка в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетико» за 16 матчей набрал 29 очков, «матрасники» располагаются на 4-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».